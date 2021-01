Maxi-procès de la mafia italienne: images à l'extérieur de la salle d'audience

AFP Video • 13/01/2021 à 11:41

IMAGES à l'extérieur de la salle d'audiencePolice et journalistes affluent à l'extérieur de la salle d'audience de la ville de Lamezia Terme, dans le sud de la Calabre italienne, où va s'ouvrir le plus grand procès de la mafia depuis plus de 30 ans. Accusés de trafic de drogue, d'extorsion et de crimes de sang, ils sont jugés sur leur territoire: des centaines de membres présumés de la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia italienne, comparaissent à partir de mercredi en Calabre.