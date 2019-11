Max Mona entre terroir et modernité, Romain Didier rend hommage à Allain Leprest

France 24 • 18/11/2019 à 16:29

"À l'Affiche" vous invite aujourd'hui dans son édition 100 % musique à la découverte du premier album international, "Vérité", du chanteur et flûtiste martiniquais Max Mona, entre tradition et fusion.

Le compositeur et interprète Romain Didier est quant à lui venu nous parler de la tournée de l'orchestre "Leprest Symphonique", en hommage à l'un des plus flamboyants auteurs de la chanson française.