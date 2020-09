Masques: Castex se "réjouit" de la décision du Conseil d'Etat

AFP Video • 07/09/2020 à 12:59

SONORE"Permettez-moi de me réjouir de la décision du Conseil d'État qui rappelle que les orientations prises par le gouvernement sont satisfaisantes", déclare Jean Castex en marge d'un déplacement sur le campus Paris-Saclay. "Cette philosophie générale est efficace et j'insiste et je la revendique, c'est mieux que des mesures de confinement généralisé", insiste le Premier ministre. Le Conseil d'Etat a entériné en grande partie dimanche des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque généralisé dans plusieurs villes, à Lyon et Strasbourg notamment.