Des faits "d'une gravité exceptionnelle" : la mère d'Inass Touloub, fillette de quatre ans retrouvée morte au bord de l'A10 à l'été 1987, a été condamnée mardi à 20 ans de réclusion criminelle, tandis que le père écope d'une peine de 15 ans de prison.
"Martyre de l'A10" : 20 ans de réclusion pour la mère, 15 ans pour le père
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