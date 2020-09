AFP Video • 28/09/2020 à 14:24

Sur les quais du Vieux-Port de Marseille, à l'exception d'une brasserie qui a décidé de faire de la résistance, chaises et tables sont empilées les unes sur les autres et les terrasses sont vides, comme durant le confinement: Marseille vit son premier jour de restaurants et cafés fermés, une mesure décidée par le gouvernement pour juguler la propagation du Covid-19.