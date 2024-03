information fournie par AFP Video • 19/03/2024 à 14:57

S'exprimant devant la presse après plus de deux heures de déambulation dans le quartier de la Castellane, Emmanuel Macron annonce "plus de 82 interpellations et une soixantaine de gardes à vue" au début d'une vaste série d'opérations anti-drogue +Place nette+ dites +XXL+", qui doivent s'étendre sur plusieurs semaines.