Marleix (LR) : se mobiliser pour les "30% de nos retraités" qui ont des retraites "de misère"

"On a 30% de nos retraités qui vivent aujourd'hui avec des retraites de misère (...) c'est un vrai sujet de combat et cela doit nous mobiliser tous, plutôt que d'aller faire le cirque dans la rue", dit le chef de file des députés LR Olivier Marleix à son arrivée à Matignon, où il doit être reçu par Elisabeth Borne en compagnie d'Eric Ciotti, président des Républicains, et Bruno Retailleau, patron du groupe au Sénat. SONORE