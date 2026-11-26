Le Premier ministre canadien Mark Carney a partagé la scène au dîner annuel de la presse, samedi, avec un comédien moquant le président américain Donald Trump, provoquant les rires de l'assistance.
Mark Carney partage la scène avec un comédien moquant Donald Trump
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