information fournie par AFP Video • 19/10/2022 à 11:28

Développer un jeu vidéo grâce à un réseau de studios implantés aux quatre coins du monde: c'est la méthode choisie par l'éditeur français Ubisoft pour créer le nouveau "Mario + The Lapins Crétins", fusion de la mondialisation de deux univers et le fruit d'une collaboration de deux studios à Milan et Paris.