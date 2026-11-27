information fournie par Ecorama • 27/11/2026 à 14:05

À l’approche de la présidentielle, Marine Le Pen multiplie les propositions destinées aux petites et moyennes entreprises. Sa réforme de l’impôt sur les sociétés prévoit une fiscalité plus avantageuse pour les TPE et PME, avec un barème progressif destiné à réduire les écarts entre petites et grandes entreprises. Cette stratégie peut-elle séduire durablement les entrepreneurs ou risque-t-elle au contraire de créer de nouvelles distorsions fiscales ? Débat entre Olivier Babeau, président de l’Institut Sapiens, et Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune, dans l’émission On va pas se fâcher du 27 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.