Marine Le Pen se dit prête à une rencontre avec Volodymyr Zelensky et propose qu'elle ait lieu à Bruxelles. "Je trouve que l'endroit serait d'ailleurs assez justifié parce que la réalité, c'est que la problématique du financement de l'Ukraine est une problématique qui aujourd'hui secoue l'Europe", ajoute-t-elle depuis le salon "Made In France". SONORE
Marine Le Pen se dit prête à rencontrer Zelensky à Bruxelles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro