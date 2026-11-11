Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle assiste à la cérémonie de commémoration de l’Armistice au monument aux Morts de Hénin-Beaumont, ville fief du parti d'extrême droite. IMAGES
Marine Le Pen assiste à la cérémonie de commémoration de l’Armistice à Hénin-Beaumont
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