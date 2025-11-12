 Aller au contenu principal
Marche blanche en hommage à Mathis, tué par un automobiliste sous protoxyde d'azote

information fournie par AFP Video 12/11/2025 à 12:50

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi à Saint-Omer (Pas-de-Calais) pour rendre hommage à Mathis, 19 ans, mortellement percuté le 1er novembre à Lille par un automobiliste ayant consommé du protoxyde d'azote.

L'offre BoursoBank