information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 26/11/2026 à 14:05

Alors que l'économie américaine continue d'afficher une croissance robuste et une inflation élevée, les marchés actions traversent une phase de correction marquée par le recul des grandes valeurs technologiques et des acteurs de l'intelligence artificielle. Les investisseurs s'interrogent sur la capacité du secteur à rentabiliser les centaines de milliards investis dans les infrastructures d'IA, tandis que les perspectives de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale alimentent les tensions. Parallèlement, la France reste sous surveillance des marchés, qui attendent toujours un budget crédible et une trajectoire plus lisible de réduction des déficits publics. Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 26 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.