Manifestations au Kenya: gaz lacrymogènes contre le convoi de l'opposant Odinga

information fournie par AFP Video • 27/03/2023 à 16:20

Le convoi du leader de l'opposition kenyane Raila Odinga est la cible de gaz lacrymogènes et de canons à eau alors qu'il traverse Kawangware, un bidonville de Nairobi. Des gaz lacrymogènes, tirés par la police, ont également atteint des véhicules transportant des journalistes, selon une équipe de l'AFP. M. Odinga, candidat malheureux à la présidentielle d'août dernier, a appelé ses partisans à manifester contre le gouvernement et l'inflation tous les lundis et jeudis.