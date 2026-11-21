De Milan à Londres en passant par Amsterdam et Lausanne, des dizaines de milliers de manifestants se sont mobilisés vendredi à travers l'Europe contre la "militarisation" de la société et pour l'avenir des jeunes dans un climat de colère sociale alimentée par le coût de la vie.
Manifestations à travers l'Europe pour la jeunesse et contre la guerre
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