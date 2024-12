information fournie par AFP Video • 10/12/2024 à 10:46

Des manifestants pro et anti-Netanyahu se rassemblent devant le tribunal à Tel Aviv où doit comparaitre le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu est arrivé dans la salle d'audience pour répondre aux accusations et témoignages à la reprise de son procès pour corruption. M. Netanyahu est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal pour corruption, fraude et abus de confiance.