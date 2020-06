Manifestation nocturne de policiers devant l'Arc de Triomphe

AFP Video • 14/06/2020 à 13:41

Plusieurs dizaines de policiers se sont réunis samedi soir autour de minuit devant l'Arc de Triomphe avec voitures et gyrophares pour manifester une nouvelle fois leur mécontentement après les annonces de Christophe Castaner lundi dernier. Ce rassemblement fait suite à la manifestation contre le racisme et les violences policières organisée par le comité Adama Traoré qui s'est déroulée à Paris quelques heures plus tôt.