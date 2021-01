AFP Video • 19/01/2021 à 16:37

IMAGES Des Tunisiens manifestent à Tunis contre la pauvreté et la cherté de la vie après une quatrième nuit de heurts malgré le couvre-feu anticoronavirus et l'intervention du président Kais Saied. Le couvre-feu à partir de 20 heures, en vigueur depuis octobre pour tenter d'endiguer la pandémie, avait été avancé à 16 heures de jeudi à dimanche et accompagné d'un confinement.