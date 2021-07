Manifestation à Rome contre l'introduction du pass sanitaire en Italie

information fournie par AFP Video • 27/07/2021 à 17:05

IMAGES Deux manifestations, l'une organisée par des groupes politiques et l'autre par des propriétaires de bars et de restaurants, se tiennent à Rome contre de nouvelles mesures touchant les personnes non-vaccinées contre le virus. L'Italie va introduire le 6 août un pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux fermés comme les bars et restaurants, mais également les piscines, les salles de sport, les musées, les cinémas et les théâtres ainsi que les salles de jeux.