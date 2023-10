information fournie par AFP Video • 26/10/2023 à 08:21

Des centaines de manifestants se rassemblaient mercredi dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, en soutien à Gaza, après des semaines de frappes aériennes incessantes et un blocus terrestre, maritime et aérien quasi total du territoire, en réponse à une attaque transfrontalière sans précédent des militants du Hamas qui a tué plus de 1.400 personnes.