Manifestation à Paris: la mobilisation est "plus que jamais justifiée" (Martinez)

AFP Video • 17/09/2020 à 15:13

"Plus que jamais cette journée elle est importante et elle est justifiée", estime le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, avant le départ d'une manifestation à Paris à l'appel d'organisations syndicales contre les suppressions d'emploi et pour des hausses de salaires, au moment où se multiplient les restructurations et plans sociaux.