Manifestation à Barcelone contre l'inéligibilité du président régional catalan

AFP Video • 29/09/2020 à 00:38

Des manifestants se rassemblent à Barcelone après que la justice a confirmé la condamnation du président indépendantiste régional catalan Quim Torra à un an et demi d'inéligibilité pour désobéissance, entraînant sa destitution et un risque de répercussions politiques majeures. "Le président est choisi par le Parlement. Il ne peut pas être révoqué par des juges pour avoir accroché une banderole sur le balcon de la Generalitat", déclare une manifestante.