Mali : "Vivement la lumière sur 'le mariage de Bounti !'"

France 24 • 31/03/2021 à 07:43

A la Une de la presse, ce mercredi 31 mars, les réactions au rapport de l'ONU sur la mort, au Mali, de 19 civils réunis pour un mariage, lors d'une frappe de l'armée française contre des djihadistes, en janvier. Le triple assassinat, hier, de trois femmes engagées dans la campagne de vaccination contre la polio en Afghanistan. L'appel grandissant au boycott du Mondial 2022 au Qatar. Et les adieux des dessinateurs Willem et Plantu à Libération et au Monde.