Les djihadistes du Groupe de Soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) affilié à Al-Qaïda, imposent depuis ce vendredi un blocus à Tonka, localité du nord du Mali… C’est l’installation depuis quelques semaines dans cette ville située dans la région de Tombouctou d’un détachement des forces russes d’Africa Corps et de l’armée malienne qui suscite l’ire des djihadistes…
Mali: les djihadistes du JNIM impose un blocus sur la ville de Tonka
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