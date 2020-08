Mali: le MR-RFP rencontre le CNSP au camp militaire de Kati

AFP Video • 30/08/2020 à 13:56

Une déléguation de 10 personnes du mouvement civilo-religieux de contestation le M5-RFP est reçue dans la soirée du 29 août par la junte au camp militaire de Kati à la demande du CNSP. Cette rencontre a pour but de mettre en place les bases d'une collaboration entre le CNSP et M5-RFP pour une transition politique au Mali. Plus tôt dans la journée, le mouvement dit du 5 juin (M5-RFP) avait fait part de sa colère après sa mise à l'écart de la première rencontre, qui a finalement été annulée par le CNSP.