Mali : 30 jihadistes tués par la force Barkhane

France 24 • 07/02/2020 à 23:33

Après plusieurs revers, l'armée française enregistre un succès militaire au Mali. La force Barkhane annonce avoir tué plus de 30 jihadistes dans la zone entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ensuite, nous irons au Soudan, dans le berceau de la révolution qui a vu la chute d'Omar El Bechir. La ville Atbara a beaucoup changé en dix mois. Et l'invité du vendredi est un chef d'entreprise qui a décidé de miser sur la science en afrique. Thierry Zomahoun est le fondateur du Next Einstein Forum. Il lance les premiers prix nobels africains de sciences, les Kifra Prize.