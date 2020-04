Malgré la pandémie, une manifestation en Pologne contre l'interdiction de l'avortement

France 24 • 15/04/2020 à 10:50

Plusieurs dizaines de femmes - mais des hommes aussi - en voiture, à vélo et à pied, ont enfreint mardi l'interdiction de rassemblement pour cause de coronavirus, et bloqué un quartier central de Varsovie pour protester contre une proposition de loi restreignant l'accès à l'avortement, déjà minime en Pologne.