information fournie par AFP Video • 13/06/2022 à 15:55

"Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que la justice ouvre les yeux", dit Me Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubillar, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine et emprisonné depuis un an près de Toulouse, dont la détention a été prolongée de six mois.