Le président palestinien Mahmoud Abbas est accueilli à l'Hôtel de Lassay à Paris par la Présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, au lendemain de la rencontre du chef de l'autorité palestinienne avec Emmanuel Macron.
Mahmoud Abbas reçu par la présidente de l'Assemblée nationale française
