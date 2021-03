AFP Video • 24/03/2021 à 08:10

Les gérants de boutiques de jeux vidéo des régions confinées saluent l'autorisation d'ouvrir leurs magasins au public. "C'est de la culture", affirme Frédéric Rivero, gérant de la boutique Retro Gameplay à Paris, et un "moyen de s'évader" et d'évacuer la "frustration énorme qui dure depuis un an" avec la fermeture des réstaurants et des cinémas.