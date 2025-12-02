Le président vénézuélien Nicolas Maduro apparaît lors d'un événement public à Caracas après que le président américain Donald Trump a confirmé, sans en donner la teneur, avoir eu un échange téléphonique avec lui. Washington qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées depuis septembre en mer des Caraïbes, notamment un porte-avions, le plus grand du monde, et accentué la pression ces derniers jours en décrétant que l'espace aérien du Venezuela devait être considéré comme "totalement fermé". IMAGES
Maduro apparaît en public à Caracas après un échange avec Trump
