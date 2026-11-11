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Madagascar : quel calendrier électoral pour les nouvelles autorités?

information fournie par France 24 11/11/2026 à 10:37

Après la chute du président Andry Rajoelina, en octobre 2025, les nouvelles autorités malgaches ont promis une grande concertation nationale pour réformer les institutions, puis des élections en 2027. Cette concertation n’a pas encore vraiment commencé. Ce lundi, le chef de l’État a présenté la restitution des premières discussions préparatoires, consacrées aux élections. Une étape pourtant préliminaire : le pays est encore loin d’un calendrier électoral. Reportage d’Aurélie Kouman.

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