18/01/2022

IMAGES Au moins dix personnes sont mortes après des pluies diluviennes à Antananarivo, la capitale de Madagascar, où plus de 500 personnes n'ont plus de toit. Selon les prévisions, l'île de l'océan Indien sera frappée par de fortes précipitations dans les prochains jours, avec un pic encore plus élevé jeudi.