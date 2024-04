information fournie par AFP Video • 05/04/2024 à 14:37

"On a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes" et "il faut protéger l'école de ça" affirme le président français Emmanuel Macron, réagissant aux récentes agressions de collégiens à Montpellier et à Viry-Châtillon (Essonne).