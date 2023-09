information fournie par AFP Video • 04/09/2023 à 14:48

"Vous serez des frères d'armes qui allez vous battre de la première à la dernière seconde": Emmanuel Macron rencontre les Bleus sur leur camp de base de Reuil-Malmaison, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France. "Vous allez gagner et faire ce qu'il faut. On est passé quelques fois à deux doigts, cette fois-ci on a tous envie", leur lance le président français. IMAGES