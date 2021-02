AFP Video • 02/02/2021 à 19:56

SONORE Emmanuel Macron préside une réunion, en partie en viosioconférence, avec les principaux acteurs industriels du secteur des vaccins, pour "identifier les voies et moyens d'améliorer" l'offre de production en France et en Europe "à court terme" et pour envisager "des pistes" pour "produire davantage à moyen terme".