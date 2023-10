information fournie par AFP Video • 17/10/2023 à 15:17

Le président français Emmanuel Macron déclare lors d'une conférence de presse à Tirana, en Albanie, où il se trouve pour une visite officielle, qu'il se rendra au Proche-Orient quand il y a aura un "agenda utile et des actions très concrètes à y conduire". "Je vais continuer les consultations, les discussions, mais ma volonté, c'est de pouvoir m'y déplacer quand nous pourrons obtenir un accord concret, soit sur la non escalade, soit sur les questions humanitaires", ajoute-t-il. SONORE