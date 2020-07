Macron exhorte les dirigeants européens au "compromis et à l'ambition"

AFP Video • 20/07/2020 à 14:13

Le président français Emmanuel Macron exhorte les dirigeants européens à être "être au rendez-vous de l'esprit de compromis et de l'ambition" après trois jours et trois nuits de discussions difficiles sans parvenir à un accord sur un ensemble de prêts et de subventions d'un montant de 750 milliards d'euros pour sortir l'Europe de la récession provoquée par la pandémie. Emmanuel Macron avertit que ne pas trouver de compromis "signifie prendre le risque de revenir dans des moments plus durs".