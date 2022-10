Macron dit vouloir préserver "l'amitié et l'alliance" franco-allemande

information fournie par AFP Video • 20/10/2022 à 16:12

Le président français Emmanuel Macron se dit déterminé à préserver "l'amitié et l'alliance" franco-allemande, au moment où les relations entre les deux pays traversent une passe difficile. "Moi, mon souhait c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France", a-t-il déclaré peu après son arrivée à Bruxelles pour un sommet des 27 centré sur la flambée des prix de l'énergie. SONORE