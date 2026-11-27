Emmanuel Macron reproche à Marine Le Pen de faire preuve d'une "drôle d'arrogance", en réponse aux critiques de la candidate du Rassemblement national à la présidentielle française sur les négociations budgétaires de l'Union européenne. "Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas été élue. Et votre serviteur est élu jusqu'au 13 mai 2027 et donc je serai président jusqu'au 13 mai 2027", dit M. Macron lors d'une conférence de presse au cours d'un sommet européen à Bruxelles.
Macron critique la "drôle d'arrogance" de Le Pen
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