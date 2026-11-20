Le président français Emmanuel Macron appelle tous les alliés de Kiev à faire le "maximum" pour aider l'Ukraine à se défendre, lors d'une conférence de presse à Berlin où se tient un sommet de la Coalition des volontaires, avec notamment le chancelier Friedrich Merz et Volodymyr Zelensky. SONORE
Macron appelle tous les alliés de Kiev à faire le "maximum" pour aider l'Ukraine à se défendre
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