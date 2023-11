Macron appelle à une "relance décisive" du processus de paix

information fournie par AFP Video • 05/11/2023 à 18:46

Emmanuel Macron, appelle à une "relance décisive du processus politique avec les Palestiniens" lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et en discutera à Ramallah avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le président français est le premier dirigeant occidental à rendre visite à la fois au premier ministre israélien et au président palestinien, plus de deux semaines après le début du conflit brutal de Gaza qui a fait des milliers de morts. SONORE