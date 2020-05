Macron annonce une prime de 3.000 à 5.000 euros pour troquer son véhicule polluant contre un "plus propre"

AFP Video • 26/05/2020 à 18:53

Emmanuel Macron annonce une "prime à la casse" pour mettre au rebut les véhicules les plus polluants: 3.000 euros à partir du 1er juin, pour les 200.000 premiers achats de véhicules plus propres, et même 5.000 euros en cas d'achat d'un véhicule électrique. Un dispositif entrant dans le cadre du plan de soutien au secteur automobile, annoncé par le chef de l'Etat depuis l'usine Valéo d'Etaples, dans le Pas-de-Calais.