information fournie par AFP Video • 10/11/2023 à 18:15

Lors de son discours de clôture du sommet international consacré aux glaciers et aux pôles, Emmanuel Macron annonce la construction d'un navire français dans le cadre d'un effort de recherche polaire dans lequel la France investira un milliard d'euros "d'ici 2030". "Basé entre Nouméa, Hobarth et Dumont d'Urville, il portera le nom de Michel Rocard", ajoute le chef de l'Etat. (COMPLETE VID34339H2 _FR et VID342Z32T_FR) IMAGES