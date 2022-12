Macron affirme que l'alliance avec les Etats-Unis est "plus forte que tout"

information fournie par AFP Video • 01/12/2022 à 08:34

Le président français Emmanuel Macron, en visite d'Etat à Washington, affirme que l'alliance avec les Etats-Unis est "plus forte que tout". Dans un discours devant la communauté française à l'ambassade de France à Washington, Emmanuel Macron a plaidé pour "essayer ensemble d'être à la hauteur de ce que l'Histoire a scellé entre nous, une alliance plus forte que tout". Il a aussi estimé que sa seconde visite d'Etat aux Etats-Unis, après celle de 2018, "montr(ait) aussi la force, le lien entre les Etats-Unis et la France".