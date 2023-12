information fournie par AFP Video • 02/12/2023 à 17:57

L'acteur américain Macaulay Culkin, ex-enfant-star dans "Maman, j'ai raté l'avion" (1990), a dévoilé vendredi une étoile à son nom sur le Walk of Fame de Hollywood Boulevard, à Los Angeles. "J'ai pleuré hier, et je pensais que j'aurais les larmes qui seraient montées aujourd’hui, mais non. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir fuir vos caméras pour pouvoir pleurer un peu plus.", déclare l'acteur aujourd'hui âgé de 43 ans.