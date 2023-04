information fournie par AFP Video • 24/04/2023 à 19:49

"Ma visite n'a été que très légèrement modifiée (...) et je vais continuer à me déplacer, parce que je suis un ministre de terrain", répond Pap Ndiaye en déplacement perturbé à Lyon, où il n'a pas suivi son agenda de la journée puisqu'une centaine de manifestants l'attendaient à l'Inspe et ont tenté de pénétrer dans le bâtiment.