Lors de la cinquième journée de Ligue Europa, Marseille s'est relancé dans la course aux barrages en enchaînant une deuxième victoire de suite contre le Levski Sofia. Lyon a été accroché par le club norvégien de Lillestrøm et reste en dehors des huit premiers, tandis que Rennes s'est incliné face à Nimègue.
Lyon freiné, Marseille victorieux lors d'une soirée mitigée pour les clubs français en Europe
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