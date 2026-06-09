Les ministres Gérald Darmanin, Laurent Nuñez, Stéphanie Rist, Aurore Bergé et Edouard Geffray arrivent à Matignon pour une réunion avec Sébastien Lecornu pour décider de nouvelles mesures de protection des enfants après la mort de Lyhanna. IMAGES
Lyhanna: Darmanin et Nuñez arrivent à Matignon pour une réunion avec Lecornu
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